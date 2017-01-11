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В мире

СМИ: у Кремля есть компромат на Трампа

время публикации: 08:04 | последнее обновление: 08:04 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Среди секретных документов, на прошлой неделе представленных спецслужбами США Дональду Трампу, есть данные о том, что у российских спецслужб есть компрометирующие материалы на будущего американского президента, сообщает Reuters.

Речь идет о докладе на двух страницах, в котором утверждается, что у ФСБ есть видеозаписи, на которых Трамп развлекается в московском отеле с проститутками.

Сразу после появления этой информации в американских СМИ Трамп написал в своем Twitter: "Фальшивка – политическая охота на ведьм".

Доклад, о котором пишут СМИ, был представлен Дональду Трампу, Бараку Обаме и некоторым членам Конгресса вместе с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в ход выборов в США.

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Среда, 11 января 2017 г.
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