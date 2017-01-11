11 января 2017 г.
последняя новость: 10:59
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:12 Умер российский ученый и общественный деятель Алексей Яблоков
09:57 Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ
09:15 В результате теракта в Афганистане погибли пять дипломатов ОАЭ
08:04 СМИ: у Кремля есть компромат на Трампа
08:00 Четверо из 17 подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян вышли на свободу
07:00 МИД Великобритании отклонил требования наказать израильское посольство
06:14 Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью. ВИДЕО
02:32 Убийство в Петербурге: молодого мужчину толкнули под поезд метро
01:54 Убийца из Чарльстона приговорен к смертной казни
00:13 В ДНР сообщили о попытке украинских военных захватить село Спартак к северу от Донецка
В мире

В результате теракта в Афганистане погибли пять дипломатов ОАЭ

время публикации: 09:15 | последнее обновление: 09:15 блог версия для печати фото
В результате теракта в Афганистане погибли пять дипломатов ОАЭ

Во вторник, 10 января, в Афганистане произошли три теракта, в результате одного из которых погибли пять дипломатов из ОАЭ и был ранен посол Эмиратов в Афганистане, сообщает "Аль-Джазира".

Речь идет о взрыве в резиденции губернатора провинции, где в это время находилась делегация из ОАЭ, прибывшая в Кандагар с гуманитарной миссией. Всего в результате теракта 11 человек погибли и 17 получили ранения.

"Талибан" отрицает причастность к взрыву и заявляет, что это был результат "местных криминальных разборок".

Взрыв в Кандагаре был одним из трех терактов, которые произошли в Афганистане 10 января и в результате которых были убиты почти 50 человек и около 100 получили ранения.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 января 2017 г.
Двойной теракт в Кабуле: среди погибших – высокопоставленный сотрудник разведки







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017