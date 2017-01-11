В результате теракта в Афганистане погибли пять дипломатов ОАЭ

Во вторник, 10 января, в Афганистане произошли три теракта, в результате одного из которых погибли пять дипломатов из ОАЭ и был ранен посол Эмиратов в Афганистане, сообщает "Аль-Джазира".

Речь идет о взрыве в резиденции губернатора провинции, где в это время находилась делегация из ОАЭ, прибывшая в Кандагар с гуманитарной миссией. Всего в результате теракта 11 человек погибли и 17 получили ранения.

"Талибан" отрицает причастность к взрыву и заявляет, что это был результат "местных криминальных разборок".

Взрыв в Кандагаре был одним из трех терактов, которые произошли в Афганистане 10 января и в результате которых были убиты почти 50 человек и около 100 получили ранения.