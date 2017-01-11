Умер российский ученый и общественный деятель Алексей Яблоков

10 января скончался выдающийся российский эколог, биолог, общественный деятель, председатель фракции "Зеленая Россия" партии "Яблоко" Алексей Владимирович Яблоков.

Яблоков умер в возрасте 83 лет в Центральной клинической больнице Москвы, после тяжелой и продолжительной болезни.

Алексей Владимирович Яблоков был членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором биологических наук, профессором.

В 1989 году ученый был избран народным депутатом СССР от Научных обществ и ассоциаций при АН СССР. С 1992 года по 1993 год был советником Президента Российской Федерации по вопросам экологии и охраны здоровья.

Основатель и сопредседатель Гринпис СССР. Основатель и Председатель Президиума Московского общества защиты животных.

Помимо научной, общественной и политической деятельности Яблоков был известен регулярным участием в одиночных пикетах за права человека, против политической коррупции в России, против войны с Украиной.