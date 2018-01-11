Умер журналист и режиссер Виктор Топаллер

10 января в Нью-Йорке в возрасте 59 лет умер известный журналист Виктор Топаллер, сообщает RTVi.

Причиной смерти стал скоротечный рак легких.

В сообщении на сайте телеканала RTVi сказано: "Виктор Топаллер проработал на RTVI 17 лет. За эти годы в его эфире побывали больше 700 выдающихся, интересных людей: актеры, режиссеры, писатели, музыканты, политики. Топаллера знали далеко за пределами США. Каждого выпуска его программ ждали в самых разных городах и странах – везде, где говорят по-русски. Он умел "раскрыть" любого гостя, умел смеяться и шутить как никто, умел жить полной и яркой жизнью".

Виктор Топаллер. Краткая биография

Виктор Топаллер родился в Москве 13 июля 1958 года. По окончании школы поступил на актерское отделение Щукинского училища, после первого курса перевелся на факультет театральной режиссуры в ГИТИС, который окончил в 1981 году.

По специальности работал в Москонцерте, Росконцерте, ставил эстрадные шоу-программы, драматические и музыкальные спектакли, проводил фестивали в Москве, в Ленинграде, в Риге, на Дальнем Востоке. Много лет сотрудничал с Валерием Левушкиным и ансамблем "Бим-Бом". Снимался в кино в эпизодических ролях.

В 1989 году совместно с Анатолием Трушкиным написал сценарий и поставил эстрадный спектакль "Птичий рынок" с Лией Ахеджаковой в главной роли, который стал его последней работой в СССР.

В 1990 году с семьей уехал в Израиль, где работал режиссером в театральной школе и писал статьи в газеты "Спутник", "Новости недели", "Глобус", "Время".

С 1993 по 1995 год уехал по контракту в Бельгию. Режиссировал несколько постановок в шоу-бизнесе.

В 1995 году вернулся в Израиль, где стал ведущим русскоязычных программ Национального израильского телевидения: общественно-политической программы "Ракурс" и ток-шоу "Визави с Виктором Топаллером", участниками которых являлись выдающиеся представители культуры и политики.

После возвращения в Израиль Виктор Топаллер продолжил работать журналистом в различных местных изданиях: в газете "24 часа", затем в газете "Наша страна". Создал газету "Русский израильтянин", в которой вел несколько рубрик и являлся заместителем главного редактора. В качестве режиссера Топаллер поставил в "Гейхал ха-Тарбут" театрально-концертное представление "Дальше ехать некуда", посвященное пятилетию русской алии 1990 года, а затем – Международный фестиваль юмора во дворце спорта "Яд-Элиягу". Издал авантюрно-приключенческий детективный роман "Русская пуля для Ицхака Рабина".

В 2000 году был приглашен на работу в США на русскоязычный телеканал TVR и получил вид на жительство. Впоследствии Топаллер стал сотрудником русскоязычного телеканала RTVi.

Имел двойное гражданство – Израиля и США.

Одновременно с работой на телевидении сотрудничал с русскоязычными радиостанциями Америки: сначала с "Народной волной", затем с радио "Новая Жизнь" (в дальнейшем "Все"). В газете "Еврейский мир" Топаллер вел свою рубрику "Рикошет" и писал статьи для русскоязычной газеты "Наша Канада". Издательством "Слово" издан сборник "Полный Шалом", куда вошли статьи, эссе, рассказы о впечатлениях автора о жизни в Израиле.

В 2008 году в Нью-Йорке в театре "Хаверим" поставил пьесу израильского писателя Эфраима Кишона "Ктуба" ("Брачный договор").

С 2008 по 8 мая 2017 года на канале RTVi еженедельно выходила получасовая авторская программа Виктора Топаллера "Американский ликбез", задуманная как цикл передач о различных сторонах культурной, политической, экономической, научной жизни США и их истории. Ранее на этом же канале выходили в эфир программы Топаллера "Точка зрения" и "Перекрёсток".

Также на RTVi c 2000 по 15 мая 2017 года Виктор Топаллер вёл популярную авторскую программу "В Нью-Йорке с Виктором Топаллером", где за 17 лет побывали больше 700 музыкантов, писателей, актеров, режиссёров, политиков.

В мае 2017-го Топаллер сообщил о выходе последней передачи с ним на телеканале RTVi.





