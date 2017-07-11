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В мире

Ахмадабад стал первым городом в Индии, признанным объектом Всемирного наследия UNESCO

время публикации: 09:50 | последнее обновление: 10:14 блог версия для печати фото
Ахмадабад

Индийский город Ахмадабад, основанный 600 лет назад, первым в этой стране вошел в список объектов Всемирного наследия UNESCO.

Решение о внесении Ахмадабада в список было принято на 41-м заседании комитета UNESCO, состоявшемся в Польше в минувшие выходные.

Таким образом, в Списке всемирного наследия UNESCO состоят на сегодняшний день 1073 объекта.

Ахмадабад является одним из пяти крупнейших городов Индии. Население города составляют около 5,8 миллионов человек.

В городе находятся множество святынь ислама, индуизма и джайнизма.

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