11 июля 2017 г.
последняя новость: 17:50
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:46 В аэропорту Сан-Франциско едва не столкнулись пять пассажирских самолетов
17:34 Смерть на пикнике: подросток погиб от пули, выпущенной во время фейерверка
16:47 Еврейский квартал Бруклина изуродован свастиками: полиция ищет преступника
15:23 ДТП в Боливии: пострадала израильтянка, погибли двое французов
15:02 Антон Носик похоронен на еврейском кладбище в Москве
13:55 Журналистка, сообщившая об изгнании евреев с мероприятия ЛГБТ, лишилась работы
12:59 "Зеркальная мера": Россия намерена выслать из страны 30 американских дипломатов
11:47 В Таиланде преступники расстреляли восемь членов одной семьи
11:14 Убийство и самоубийство в офисном здании в Москве
11:06 Около берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8
В мире

В аэропорту Сан-Франциско едва не столкнулись пять пассажирских самолетов

время публикации: 17:46 | последнее обновление: 17:46 блог версия для печати

Федеральное управление гражданской авиации США расследует аварийную ситуацию, которая сложилась в аэропорту Сан-Франциско в ночь на субботу, 8 июля. Эксперты полагают, что диспетчерам удалось предотвратить крупнейшую авиакатастрофу в истории гражданской авиации.

По информации сайта The Star, незадолго до полуночи Airbus 320 компании Air Canada, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре полных аэробуса, ожидавшие своей очереди на взлет.

Когда самолет коснулся полосы, ошибка была замечена диспетчером, который попросил у пилота прекратить посадку, подняться на безопасную высоту и вновь зайти на посадку.

Телеканал CTV News передал, что самолет канадской авиакомпании, следовавший из Торонто совершил посадку со второй попытки. Представители компании Air Canada не комментируют инцидент, ссылаясь на то, что его расследование еще не закончено.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 февраля 2017 г.
Новые авиамаршруты из Израиля: Польша, Лондон, Монреаль
// NEWSru.co.il // В мире // 15 февраля 2017 г.
Самолет Air Canada, следовавший в Израиль, совершит экстренную посадку в Лондоне
// NEWSru.co.il // В мире // 31 декабря 2015 г.
Самолет Air Canada совершил вынужденную посадку: 21 пассажир травмирован из-за турбулентности
// NEWSru.co.il // В мире // 26 октября 2015 г.
Самолет Air Canada, летевший в Израиль, посажен на Кипре после попадания молнии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2015 г.
Израильские авиакомпании после катастрофы Germanwings не комментируют изменения правил







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017