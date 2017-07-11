В аэропорту Сан-Франциско едва не столкнулись пять пассажирских самолетов

Федеральное управление гражданской авиации США расследует аварийную ситуацию, которая сложилась в аэропорту Сан-Франциско в ночь на субботу, 8 июля. Эксперты полагают, что диспетчерам удалось предотвратить крупнейшую авиакатастрофу в истории гражданской авиации.

По информации сайта The Star, незадолго до полуночи Airbus 320 компании Air Canada, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре полных аэробуса, ожидавшие своей очереди на взлет.

Когда самолет коснулся полосы, ошибка была замечена диспетчером, который попросил у пилота прекратить посадку, подняться на безопасную высоту и вновь зайти на посадку.

Телеканал CTV News передал, что самолет канадской авиакомпании, следовавший из Торонто совершил посадку со второй попытки. Представители компании Air Canada не комментируют инцидент, ссылаясь на то, что его расследование еще не закончено.



