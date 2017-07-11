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В мире

Антон Носик похоронен на еврейском кладбище в Москве

время публикации: 15:02 | последнее обновление: 15:02 блог версия для печати фото

Во вторник, 11 июля, на еврейском Востряковском кладбище в Москве был похоронен Антон Носик – один из самых известных и заслуженных деятелей русскоязычного интернета, журналист и блогер.

На траурную церемонию прощания в Центральном доме литераторов и на кладбище пришли тысячи людей, знавших Антона Носика.

Напомним, что на Востряковском кладбище похоронен Аркадий Карабчиевский (Аркан Карив), один из ближайших друзей Антона Носика, умерший в 2012 году.

Антон Носик. Краткая биография

Антон Носик родился 4 июля 1966 года в Москве, в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. В 1989 году окончил лечебный факультет МГМСУ. В 1990-м репатриировался в Израиль. Работал журналистом. В 1997-м вернулся в Москву.

Является одним из пионеров русскоязычного интернета. В 1996-2001 годах был автором одного из первых блоггерских проектов в Рунете "Вечерний Интернет".

Был инициатором таких известных проектов, как Газета.ру, Лента.ру, Вести.ру, NTV.ru (NEWSru.com). Руководил проектами холдинга Рамблер, в течение нескольких лет был совладельцем израильского сайта "Курсор".

С конца 2005 года являлся соучредителем благотворительного фонда "Помоги.орг".

В 2006-2009 годах работал в компании "СУП", выкупившей LiveJournal ("Живой журнал").

В 2009-2011 годах был главным редактором новостного ресурса Bfm.ru.

В 2011-2012 вновь сотрудничал с компанией "СУП" в качестве медиадиректора.

Был членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

Умер в ночь на 9 июля 2017 года в Подмосковье. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

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Вторник, 11 июля 2017 г.
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