Смерть на пикнике: подросток погиб от пули, выпущенной во время фейерверка

13-летний американский подросток Ноа Инман из города Хаммонд, штат Индиана, погиб странной смертью. Во время семейного пикника, когда мальчик играл с друзьями в баскетбол, ему в голову попала случайная пуля, выпущенная в воздух в ходе праздничного фейреверка.

О трагическом происшествии, случившемся ранее в этом месяце, пишет во вторник, 11 июля, сайт чикагского телеканала NBC 5.

Свидетели происшествия подумали, что у ребенка случился эпилептический припадок, и вызвали скорую. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть в результате огнестрельного ранения.

Полиция расследует этот инцидент, никаких арестов к настоящему моменту произведено не было.