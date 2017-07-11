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МИД Дании разыскивает русскоязычного специалиста по противодействию дезинформации

время публикации: 18:21 | последнее обновление: 18:21 блог версия для печати

Министерство иностранных дел Дании разыскивает специалиста по противодействию дезинформации, в том числе, в социальных сетях. Преимущество имеют кандидаты, владеющие русским языком.

В описании вакансии на сайте МИДа указано, что кандидат станет ключевой фигурой в кампании по защите страны от внешнего влияния, угрожающего датским интересам и демократическим ценностям.

Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы не менее трех лет, обладать аналитическими навыками, уметь работать в команде и быть инициативным.

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