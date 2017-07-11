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В мире

"Зеркальная мера": Россия намерена выслать из страны 30 американских дипломатов

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото
"Зеркальная мера": Россия намерена выслать из страны 30 американских дипломатов

Москва может предпринять резкие шаги в вопросе об изъятой в США российской дипломатической собственности, и в качестве "зеркальной меры" выслать из страны около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России.

Об этом пишет во вторник, 11 июля, прокремлевская газета "Известия" со ссылкой на источник в МИД РФ.

К таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. Не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге, утверждает автор статьи.

Решение о наложении ареста на две принадлежащие России дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне и высылке 35 российских дипломатов было принято в конце прошлого года президентом США Бараком Обамой. Официальным поводом прослужили обвинения во вмешательстве Москвы в ход американских выборов. Высылку дипломатов и арест собственности многие расценили как стремление уходящего президента максимально усложнить своему нежеланному преемнику любые попытки наладить диалог с Москвой.

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