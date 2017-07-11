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Журналистка, сообщившая об изгнании евреев с мероприятия ЛГБТ, лишилась работы

время публикации: 13:55 | последнее обновление: 14:09 блог версия для печати фото
Журналистка, сообщившая об изгнании евреев с мероприятия ЛГБТ, лишилась работы

Гретхен Рэйчел Хаммонд, удостоенная ряда наград сотрудница чикагской газеты Тhe Windy City Times, которая первой сообщила об изгнании с мероприятия ЛГБТ-общины Chicago Dyke March трех евреев, лишилась из-за этого штатного места в редакции и была переведена с репортерской работы в отдел продаж.

Напомним, что 25 июня в Чикаго, где проходил 21-й ежегодный The Dyke March, аналог Парада гордости, разгорелся скандал. Организаторы мероприятия объявили, что нынешний марш будет проводиться в рамках борьбы за социальную справедливость.

Тем не менее, трем членам еврейской общины города, которые намеревались идти под радужным флагом с изображением Звезды Давида, официального символа еврейских общин, начиная с XIV века, было отказано в праве участвовать в этом марше.

Согласно информации издания, этим людям было заявлено, что израильский символ на флаге "заставит участником мероприятия ощутить опасность", а само это мероприятие является "антисионистским и пропалестинским".

В интервью агентству еврейских новостей JTA Хаммонд подтвердила, что лишилась журналистской работы и, не уточнив причины увольнения, сообщила, что будет искать новое место.

"Я все еще являюсь частью компании, и это мой единственный источник дохода. Чтобы сохранить то, что у меня есть, я не буду давать развернутый комментарий. Я любила эту газету и свою работу и должна уважать решение издателя" – приводит издание слова журналистки.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июня 2017 г.
Организаторы гей-парада в Чикаго отказали евреям в праве нести Звезду Давида







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