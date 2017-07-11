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Сержант армии США обвиняется в оказании помощи террористам ИГ

время публикации: 18:36 | последнее обновление: 18:36 блог версия для печати фото
Сержант армии США обвиняется в оказании помощи террористам ИГ

Сержант армии США, который нес службу в Ираке, Афганистане и Юзной Корее , а сегодня находится на Гавайях, арестован по обвинению в оказании материальной помощи экстремистам террористической группировки "Исламское государство".

Следствие по данному делу ведут уже более года военное руководство и ФБР, пишет во вторник, 11 июля, сайт телеканала NDC News со ссылкой на официальное заявление Федерального бюро расследований США.

Икаика Эрик Кан, 34 лет, оператор управления воздушным контролем 25-й пехотной дивизии при Тихоокеанском командовании армии США, был взят под стражу в минувшую субботу.

Уголовный иск подан в Окружной суд Гонолулу, обвиняемый находится за решеткой. Ему также инкриминируется попытка передать террористам ИГ секретные армейские документы.

Адвокат Бирни Бервар, представляющий интересы задержанного, заявляет, что Кан "имеет психологические проблемы, связанные с военной службой, о которых начальство знало, но не принимало мер".

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