Американский школьник нашел личный номер главы Пентагона и взял у него интервью

Старшеклассник Тедди Фишер из американского штата Вашингтон нашел на фотографии в газете личный номер телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса и взял у главы Пентагона 45-минутное интервью, сообщает New York Post.

Интервью было опубликовано в школьной газете города Мерсер-Айленд (штат Вашингтон, США), где учится Тедди Фишер, и начинается со следующего вступления: "Невероятно найти номер личного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса, однако еще более невероятно, когда он вам перезванивает".

Фишер пишет, что нашел номер личного телефона Мэттиса на фотографии, которая сопровождала статью в издании The Washington Post от 11 мая. На снимке фигурировал телохранитель президента США Дональда Трампа Кит Шиллер. В руках у Шиллера была стопка бумаг, на которую был наклеен стикер с именем и телефоном Мэттиса.

Школьник позвонил по увиденному им номеру и попал на автоответчик. Узнав голос министра обороны, Фишер не стал оставлять Мэттису голосовое сообщение, однако написал ему следующий SMS с просьбой помочь написать материал о внешней политике США: "Не согласитесь ли вы дать мне интервью? Кстати, ваш личный номер стал достоянием общественности. Хорошего дня".

Каково же было удивление Фишера, когда вскоре ему перезвонил сам глава Пентагона.

В ходе беседы между старшеклассником и министром обороны, продолжавшейся около 45 минут, Фишер и Мэттис обсудили вопросы внешней и внутренней политики США и проблемы борьбы с радикальным исламом.

Напоследок глава Пентагона посоветовал Фишеру и его сверстникам изучать историю и принимать активное участие в жизни общины и страны.

"Если ты можешь помочь людям, ты в 45 лет не будешь сидеть в кабинете психотерапевта, размышляя о том, на что ушла твоя жизнь", - цитирует подросток Мэттиса.