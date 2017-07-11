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В мире

Катастрофа американского военного самолета KC-130: погибли 16 человек

время публикации: 09:29 | последнее обновление: 09:34 блог версия для печати фото
KC-130

По уточненным данным, жертвами авиакатастрофы штате Миссисипи в понедельник, 10 июля, стали 16 человек, пишут сайты MS News и Heavy. Как сообщалось ранее, крушение потерпел самолет-заправщик KC-130 Корпуса морской пехоты США.

Самолет упал на поле в округе Лефлор, в 85 милях к северу от города Джексон.

По одной из версий, самолет взорвался в воздухе. В пользу данной версии говорит тот факт, что его обломки рассеяны в радиусе примерно пяти миль.

Продолжается расследование причин и обстоятельств катастрофы.

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В США потерпел крушение военный самолет, погибли не менее пяти человек







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