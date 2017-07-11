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В мире

Убийство и самоубийство в офисном здании в Москве

время публикации: 11:14 | последнее обновление: 11:14 блог версия для печати фото
Убийство и самоубийство в офисном здании в Москве

В офисном здании в Москве мужчина застрелил женщину, после чего покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина зашел в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе, и застрелил женщину", - цитирует РИА Новости своего собеседника, уточнившего, что после этого мужчина покончил с собой.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работает оперативная группа.

Подробности происшествия уточняются.

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