Убийство и самоубийство в офисном здании в Москве

В офисном здании в Москве мужчина застрелил женщину, после чего покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина зашел в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе, и застрелил женщину", - цитирует РИА Новости своего собеседника, уточнившего, что после этого мужчина покончил с собой.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работает оперативная группа.

Подробности происшествия уточняются.