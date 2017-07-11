Около берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Во вторник, 11 июля, в Тихом океане, неподалеку от берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8, передает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 200 километрах к северо-западу от необитаемого острова Окленд. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Как отмечает РИА Новости, информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщалось.

Наиболее разрушительным за последнее время было землетрясение в Новой Зеландии в феврале 2011 года. Тогда в Крайстчерче было разрушено множество домов, погибли 185 человек, в их числе трое израильтян. При этом магнитуда составляла 6,3, но эпицентр находился всего в 10 км к юго-востоку от Крайстчерча, а очаг залегал на глубине 5 км.