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В США потерпел крушение военный самолет, погибли не менее пяти человек

время публикации: 04:40 | последнее обновление: 04:50 блог версия для печати фото
В США потерпел крушение военный самолет, погибли не менее пяти человек

В американском штате Миссисипи в понедельник, 10 июля, потерпел крушение военный самолет. В результате погибли по меньшей мере пять человек.

Как сообщает телеканал Fox News, самолет-заправщик KC-130 Корпуса морской пехоты США разбился в поле на территории округа Лефлор, в 85 милях к северу от города Джексон, около 16:00 по местному времени.

По предварительным данным, на борту самолета находились девять человек. На месте крушения поисково-спасательная операция.

Возможно, самолет взорвался в воздухе. В пользу данной версии говорит тот факт, что его обломки рассеяны в радиусе примерно пяти миль.

Ведется расследование причин и обстоятельств катастрофы.

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