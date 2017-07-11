В США потерпел крушение военный самолет, погибли не менее пяти человек

В американском штате Миссисипи в понедельник, 10 июля, потерпел крушение военный самолет. В результате погибли по меньшей мере пять человек.

Как сообщает телеканал Fox News, самолет-заправщик KC-130 Корпуса морской пехоты США разбился в поле на территории округа Лефлор, в 85 милях к северу от города Джексон, около 16:00 по местному времени.

По предварительным данным, на борту самолета находились девять человек. На месте крушения поисково-спасательная операция.

Возможно, самолет взорвался в воздухе. В пользу данной версии говорит тот факт, что его обломки рассеяны в радиусе примерно пяти миль.

Ведется расследование причин и обстоятельств катастрофы.