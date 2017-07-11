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В мире

Пожар в ТЦ "Рио" в Москве потушен: пострадали 18 человек

время публикации: 02:16 | последнее обновление: 02:16 блог версия для печати

Крупный пожар в здании торгового центра "Рио" на Дмитровском шоссе в Москве ликвидирован. Потушить огонь удалось спустя более четырех часов после сообщения о возгорании.

По последним данным, в результате пожара, площадь которого составила одну тысячу квадратных метров, пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы, некоторые – в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

По данным начальника московского ГУ МЧС Ильи Денисова, который возглавил на месте оперативный штаб тушения, возгорание возникло на минус первом этаже торгового центра – в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребления.

Все посетители ТЦ – примерно 3 тысячи человек – были эвакуированы. "Сработала автоматическая система оповещения, которая позволила оперативно вывести посетителей. Сработала система автоматической вентиляции и дымоудаления", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В тушении пожара принимали участие почти 20 пожарно-спасательных подразделений, всего 400 человек и 118 единиц техники, а также пожарный поезд Московской железной дороги (МЖД).

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