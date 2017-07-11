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В мире

В Таиланде преступники расстреляли восемь членов одной семьи

время публикации: 11:47 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
В Таиланде преступники расстреляли восемь членов одной семьи

В таиландской провинции Краби не менее восьми членов одной семьи были убиты и еще трое получили ранения в результате нападения вооруженных преступников, сообщает Bangkok Post.

Сообщается, что группа из шести или семи вооруженных мужчин ворвались в частный дом в провинции Краби, надели на членов семьи наручники и завязали им глаза.

Несколько часов спустя, после того, как преступники провели в доме обыск, они открыли стрельбу по членам семьи.

Шесть человек скончались на месте, в том числе двое детей. Еще два человека умерли по пути в больницу.

Трое раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле главы семьи.

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