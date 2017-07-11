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В мире

Еврейский квартал Бруклина изуродован свастиками: полиция ищет преступника

время публикации: 16:47 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати

Полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленника, который изуродовал около 30 зданий в бруклинском квартале Мидвуд, где компактно проживают члены еврейской общины, вырезав на влажном бетоне изображения свастик.

Об этом преступлении, совершенном в минувшую субботу, пишет во вторник, 11 июля, газета The New York Daily News.

Среди зданий, изуродованных преступником – не менее девяти ортодоксальных, синагог, две реформистские и филиал частного колледжа Touro College.

Граффити были обнаружены в минувший понедельник. Полиция полагает, что это преступление совершил подросток, силуэт которого запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

Расследование этого инцидента ведет специальный отдел Департамента полиции Нью-Йорка, занимающийся преступлениями на почве ненависти.

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