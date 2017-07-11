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В мире

BBC: Дональд Трамп посетит Великобританию в 2018 году

время публикации: 10:55 | последнее обновление: 10:55 блог версия для печати фото
BBC: Дональд Трамп посетит Великобританию в 2018 году

По данным BBC, президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом в течение следующего года.

Напомним, в январе этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, посетив с официальным визитом США, передала Трампу приглашение королевы посетить объединенное королевство.

Трамп ответил на это приглашение согласием, однако после скандала, связанного с реакцией американского президента на теракты в Лондоне, и многочисленных призывов и массовых петиций к британским властям отменить визит Трампа, в СМИ появились слухи о том, что Трамп заявил в ходе телефонной беседы с Терезой Мэй, что не приедет в ее страну с официальным визитом до тех пор, пока существует угроза массовых протестов.

Позже канцелярия главы британского правительства и представители Белого дома опровергли эти публикации. Британские СМИ сообщали, что визит назначен на октябрь этого года.

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