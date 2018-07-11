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В мире

США обвинили Иран в использовании посольств при планировании терактов

время публикации: 06:01 | последнее обновление: 06:08 блог версия для печати фото
США обвинили Иран в использовании посольств при планировании терактов
Хасан Роухани в Австрии, 4 июля 2018 года
США обвинили Иран в использовании посольств при планировании терактов

Во вторник, 10 июля, Госдепартамент США распространил заявление о том, что Иран использует посольства для планирования терактов. Представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что эта тема обсуждалась в Саудовской Аравии. При этом был назван последний пример: попытка теракта во Франции, предотвращенного бельгийцами.

Госдеп призвал все государства "тщательно проверять дипломатов в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность стран", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании в Германии аккредитованного в Вене иранского дипломата в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель, по данным иранского МИДа, требует его передачи в Бельгию.

Информация о предотвращении теракта появилась в СМИ перед визитами президента Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию. Иран обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Бельгии в связи с ситуацией вокруг задержанного в Германии иранского дипломата.

Американский дипломат заявил, что США считают Иран ответственными за планирование этой атаки. "Мы очень тесно сотрудничаем с бельгийцами, австрийцами и немцами, чтобы разобраться в этом заговоре по взрыву бомбы в Париже", – сказал он.

Напомним, что неделю назад, 4 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Иногда нам приходится пробиваться сквозь стены лицемерия. Вот пример бесконечного лицемерия и дерзости Ирана: на этой неделе президент Ирана встретился с европейскими лидерами, чтобы попытаться преодолеть режим санкций президента Трампа. Я говорю вам, что эта попытка потерпит неудачу - на этой же неделе Иран планировал теракт на французской земле, в Европе. Этот теракт был предотвращен и не случайно. Я призываю лидеров Европы: прекратите финансирование террористического режима, который организует террор против вас и на вашей земле. Хватит вести мягкотелую политику примирения с Ираном". С аналогичным призывом к европейским странам Нетаниягу выступил накануне на мероприятии, посвященном Дню независимости США.

Глава правительства Израиля, по всей видимости, тогда дал понять, что к предотвращению теракта во Франции, который был спланирован в Тегеране, причастны израильские спецслужбы. Но формального однозначного заявления по этому поводу со стороны Нетаниягу или других лидеров Израиля не было. 2 июля стало известно: бельгийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке нападения с применением взрывных устройств во время встречи во Франции, которую устраивала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа". Агентство Reuters писало, что подозреваемые были задержаны в субботу, 30 июня. У них были изъяты 500 гр взрывчатого вещества пероксид ацетона (TATP) и взрыватель с дистанционном управлением, найденные в автомобиле.

В январе этого года президент Ирана Хасан Роухани в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном требовал принять меры против "иранских террористов", имея ввиду базирующуюся в Париже "Организацию моджахедов иранского народа". Роухани тогда выражал недовольство тем, что "иранская террористическая группа, поощряющая насилие и причастная к последним народным волнениям в Иране" обосновалась во Франции.

Организация "Муджахедин-и-Халк" ("Организация моджахедов иранского народа") формально была создана в 1979 году, вскоре после исламской революции в Иране. Штаб данной организации находился в Ираке. Организацию возглавили активисты марксистско-исламского движения, созданного в Иране еще в 60-е годы. Первоначально эта группа боролась против шахского режима, но после исламской революции ее противником стал режим аятолл. В 2001 году "Муджахедин-и-Халк" объявила об отказе от насильственных действий. По данным СМИ, эта организация в последние годы занимается сбором информации о ядерных и военных объектах Ирана.

Власти Ирана и Ирака считают "Муджахедин-и-Халк" террористической организацией. В течение длительного периода эта организация считалась террористической также в США, Канаде и странах ЕС. Но в 2009 году Евросоюз исключил "Муджахедин-и-Халк" из списка террористических организаций, а в 2012 году тот же шаг был сделан властями США и Канады.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июля 2018 г.
Нетаниягу: "Теракт, который Иран планировал совершить в Европе, предотвращен не случайно"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2018 г.
Нетаниягу призвал Европу остановить процесс примирения с Ираном
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2018 г.
Полиция ФРГ арестовала иранского дипломата, снабжавшего взрывчаткой террористов
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2018 г.
В Бельгии задержаны подозреваемые в подготовке теракта на встрече "моджахедов иранского народа"







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