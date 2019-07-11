Американцы используют технологии "Берешит" в своей лунной программе

Спустя несколько месяцев после того, как израильский лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний SpaceIL и IAI, разбился во время посадки на поверхность спутника Земли, стало известно, что американская компания Firefly Aerospace, участвующая в лунном проекте NASA, будет использовать некоторые технологии израильтян, пишет журнал Forbes.

Журналистка Элизабет Хауэлл сообщает, что компания Firefly Aerospace, офис которой расположен в Остине (штат Техас), подписала соглашение об интеллектуальной собственности и технической поддержке для использования технологий, примененных создателями лунного аппарата "Берешит".

Firefly Aerospace является одной из девяти американских компаний, отобранных для участия в программе Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой создаются различные аппараты для доставки полезных грузов на Луну. Кроме того, компания Firefly Aerospace участвует в подготовке миссий на околоземной орбите, привлекая студентов и небольшие фирмы в рамках программы Dedicated Research and Education Accelerator Mission (DREAM).

Аппарат Genesis Lander, который создают инженеры Firefly Aerospace использует дизайн и различные технологии "Берешит". В рамках программы NASA, включающей миссии с участием роботов и астронавтов, этот аппарат должен быть отправлен на Луну в 2020-х годах. Forbes напоминает о широко разрекламированной идее администрации Дональда Трампа повторить высадку человека на Луну в 2024 году. NASA планирует отправить на орбиту Луны космическую станцию Gateway, а также несколько аппаратов, которые будут вести наблюдения с орбиты и на поверхности естественного спутника Земли.

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. По изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки Израиля и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность" (IAI). Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.

Лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний компании SpaceIL и IAI, был запущен с мыса Канаверал (США) 22 февраля 2019 года. 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны, таким образом Израиль вошел в короткий список держав, добившихся такого же успеха. При посадке на лунную поверхность 11 апреля произошел сбой основного двигателя и была потеряна связь с аппаратом, в итоге "Берешит" разбился, не завершив в полной мере запланированную миссию.

По плану "Берешит" должен был в автономном режиме опуститься на поверхность Луны и переслать на Землю кадры лунной поверхности. Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" предусматривал научную миссию, которая должна была состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора (данное исследование планировалось провести под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

После того, как аппарат "Берешит" разбился при посадке на поверхность Луны, глава некоммерческой организации SpaceIL Моррис Кан объявил, что намерен приступить к осуществлению проекта "Берешит-2". Однако 25 июня 13-й канал израильского телевидения передал, что руководство НКО SpaceIL решило отказаться от запуска на Луну нового аппарата. По информации телеканала, члены Управляющего комитета SpaceIL пришли к выводу, что повторение проекта не приведет к научному прорыву, и поэтому компания намерена искать новую "более захватывающую" цель.