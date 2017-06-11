Внучка Трампа хочет быть Звездой Давида, Израилем и морским пехотинцем

Старшая дочь президента США Иванка Трамп опубликовала в твиттере ответы своей пятилетней дочери Арабеллы на вопросы анкеты, состоящей из вопросов сверстников ее группы в детском саду.

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Судя по анкете, Арабелла ходит в еврейский детский сад.

В частности, на вопрос Лиора "Если бы ты была звездой, то какой звездой хотела бы ты быть?" девочка отвечает: "Звездой Давида".

Мальчик по имени Захарий задал странный вопрос: "Если бы ты могла быть Израилем или муравьем, то кем бы ты хотела быть?" Арабелла выбрала Израиль.

Мальчик по имени Джейкоб спросил ее, кем она хочет стать, когда вырастет. Внучка президента заявила, что хочет стать морским пехотинцем.

На вопрос одной из воспитательниц о любимом празднике Арабелла ответила, что больше прочих любит Хануку, потому что в этот день получает подарки.

Арабелла – старшая дочь Джареда Кушнера и Иванки Трамп. У нее есть два младших брата – Джозеф и Теодор.