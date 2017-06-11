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В мире

Трамп отменил визит в Лондон: он не приедет, пока британцы его не захотят

время публикации: 16:12 | последнее обновление: 17:04 блог версия для печати фото
Трамп отменил визит в Лондон: он не приедет, пока британцы его не захотят
Трамп отменил визит в Лондон: он не приедет, пока британцы его не захотят
Тереза Мэй

Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе телефонной беседы с главой правительства Великобритании Терезой Мэй, что не приедет в ее страну с официальным визитом до тех пор, пока этого не захотят сами британцы и не прекратят массовые протесты.

Об этом пишет в воскресенье, 11 июня, ведущая британская газеты The Guardian.

Источник на Даунинг-стрит сообщает, что это заявление, сделанное несколькими неделями ранее, удивило Терезу Мэй, которая пригласила Трампа посетить Соединенное Королевство спустя неделю после его инаугурации.

Она была первым зарубежным лидером, прибывшим с официальным визитом в Белый дом после избрания Трампа, и передала ему и его супруге Меланье приглашение от лица королевы. Канцелярия британского премьера отрицает эту информацию и утверждает, что визит состоится в соответствии с планом.

На прошлой неделе мэр Лондона Садик Хан призвал британские власти отменить запланированный визит Трампа в Великобританию.

Этот призыв стал его ответом на серию твитов президента США, критикующих реакцию Хана на лондонские теракты, "Я не думаю, что стоит расстилать красную дорожку перед президентом США, если его политика противоречит всем нашим принципам", – заявил Хан в интервью британскому Channel 4.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел от прямого ответа на вопрос журналистов The Guardian, которые попытались выяснить мнение Джонсона о предстоящем визите Трампа. Глава британского МИД заявил, что приглашение уже о принято, однако выразил свое согласие с высказываниями Хана, вызвавшими возмущение президента США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал в минувший понедельник серию твитов, в которых подверг резкой критике мэра Лондона Садика Хана и исказил смысл выступления Хана, который заявил: "В ближайшие дни на улицах Лондона будет усилено присутствие полиции, и жителей города не должно это пугать".

Трамп прокомментировал слова Хана, написав в своем микроблоге: "Мы должны прекратить быть политкорректными и заняться безопасностью наших граждан. Если мы не поумнеем, будет только хуже. Не менее семи человек погибли, 48 были ранены, а мэр Лондона говорит: "нет причин для страха!"

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