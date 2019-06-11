Принято решение об освобождении журналиста Голунова от ответственности

Журналист Иван Голунов был вызван во вторник, 11 июня, к следователю в ГСУ ГУВД Москвы. Вскоре стало известно, что домашний арест отменен, Голунов от ответственности освобожден, передает агентство "Интерфакс".

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что решение об освобождении журналиста "Медузы" Ивана Голунова от ответственности связано с недоказанностью его вины, а также по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Кроме того, министр сообщил, что полицейские, задержавшие Голунова по делу о наркотиках, отстранены от работы на время проверки.

На 12 июня в Москве было запланировано масштабное несанкционированное шествие, участники которого намерены были потребовать освобождения Ивана Голунова. Только в группе соцсети Facebook, посвященной этому мероприятию, интерес к акции проявили около 25 тысяч человек, отмечает "Эхо Москвы".

В Тель-Авиве, на площади "Габима" вечером 12 июня также планировалась акция в поддержку Голунова. Организаторы акции в Тель-Авиве после сообщения об освобождении журналиста приняли решение о проведении митинга под лозунгами "За расследование дела Голунова и уголовные наказания для виновных", "Против фальсификаций, против политического преследования людей и произвола полиции".

36-летний Иван Голунов, один из самых известных журналистов-расследователей в России, был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре, когда он шел со встречи с информатором. При досмотре у журналиста из сумки достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Позже еще один сверток с наркотическими веществами был якобы найден при обыске в квартире Голунова. Многие россияне, в том числе коллеги-журналисты, выступили в поддержку Голунова, указывая на то, что журналист, опубликовавший за последние годы множество материалов-расследований о криминальной деятельности и наживший множество врагов, в том числе во властных структурах, вряд ли будет приторговывать наркотиками.

8 июня журналисту были предъявлены обвинения в попытке сбыта наркотиков. Прокурор просил суд арестовать Голунова на два месяца. Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест до 7 августа.

Сам журналист на суде заявил, что задержание может быть связано с его расследованием деятельности московских похоронных бизнесов.

Не только в России, но также в Великобритании, Германии, Израиле и других странах 7-8 июня проходили акции в поддержку Ивана Голунова.

10 июня три ведущих российских деловых издания "Коммерсант", "Ведомости" и "РБК" вышли с общей главной статьей и с фразой "Мы Иван Голунов" на первой полосе. Таким образом редакции этих изданий продемонстрировали поддержку журналисту.





