Власти Нидерландов не пустили в Роттердам главу МИД Турции

Нидерланды отказались выдать разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирается принять участие в митинге в поддержку турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Daily Sabah. Согласно официальному заявлению властей Нидерландов, митинг на территории дипломатического представительства Турции угрожает общественному порядку и безопасности.

По словам премьер-министра Нидерландов, Марка Рютте, если бы Чавушоглу прилетел в Роттердам для того, чтобы "посетить музей Маурицхейса или увидеть тюльпаны", никаких проблем бы не возникло.

Накануне Чавушоглу уже предупредил Нидерланды о возможных санкциях, которые последуют в том случае, если власти не позволят его самолету сесть в Роттердаме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение властей Нидерландов, назвал их "нацистскими и фашистскими недобитками".

Чавушоглу намеревался участвовать в Нидерландах в митинге в поддержку поправок в турецкую конституцию. Референдум по поправкам в конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления, состоится в Турции 16 апреля. За рубежом находятся два миллиона 929 тысяч 389 турецких избирателей, голоса которых не хочет потерять президент Эрдоган.

На прошлой неделе Германия также не разрешила проведение нескольких митингов турок с участием турецких министров.





