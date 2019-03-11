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В мире

Найден "черный ящик" самолета, разбившегося в Эфиопии

время публикации: 12:35 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
На месте крушения самолета. 10 марта 2019 года
На месте крушения самолета. 10 марта 2019 года
На месте крушения самолета. 10 марта 2019 года

В понедельник, 11 марта, власти Эфиопии сообщили об обнаружении "черного ящика" самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося неподалеку от города Бишофту. Эксперты рассчитывают установить причину катастрофы по данным бортового самописца.

На данный момент известно, что технические проблемы возникли на этапе набора высоты, вскоре после вылета из Аддис-Абебы, командир экипажа сообщил на землю о неполадках и запросил разрешения на возвращение и посадку. После этого связь с экипажем прервалась.

Речь идет о второй катастрофе самолета Boeing 737 MAX 8 за последние полгода. В октябре 2018-го такой же самолет разбился в Индонезии. Причем в обоих случаях авиакатастрофы произошли вскоре после взлета (через 5-15 минут), на этапе набора высоты.

После крушения в Эфиопии не только компания Ethiopian Airlines, но и все китайские компании приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 до выяснения причины катастрофы. В случае КНР речь идет примерно о 100 самолетах, эксплуатировавшихся до сегодняшнего дня.

В расследовании, проводимом в Эфиопии, принимают участие представители американской корпорации Boeing. Пресс-служба корпорации опубликовала заявление, отметив, что расследование пока находится на ранней стадии, и пока нет необходимости выпускать новые инструкции для операторов самолета Boeing 737 MAX 8.

10 марта потерпел крушение самолет Boeing 737-800 MAX компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из находившихся на борту самолета не выжил.

Самолет летел рейсом ET 302 из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе (Эфиопия) в Найроби (Кения). Лайнер, вылетевший в 8:38 по местному времени, разбился неподалеку от города Бишофту (старое название Дэбрэ-Зэйт) примерно через шесть минут после взлета.

Среди 157 жертв авиакатастрофы есть граждане 35 стран. В списке жертв: 32 гражданина Кении, 18 – Канады, 9 – Эфиопии, 8 – Италии, 8 – Китая, 8 – США, 7 – Великобритании, 7 – Франции, 6 – Египта, 5 – Германии, 4 – Индии, 4 – Словакии, 3 – Австрии, 3 – Швеции, 3 – России, 2 – Марокко, 2 – Испании, 2 – Польши, 2 – Израиля, 1 – Бельгии, 1 – Индонезии, 1 – Сомали, 1 – Норвегии, 1 – Сербии, 1 – Того, 1 – Мозамбика, 1 – Руанды, 1 – Судана, 1 – Уганды, 1 – Йемена, 1 – Нигерии, 1 – Джибути, 1 – Ирландии. Кроме того, на борту самолета находился пассажир с паспортом ООН, гражданство которого устанавливается. Большинство имен погибших опубликовано.

По информации "Кан Бет", самолет Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, 10 марта разбившийся после вылета из Аддис-Абебы, 7 марта совершал рейс в Израиль. Он проходил технический осмотр в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, и в ходе осмотра не было обнаружено никаких неисправностей.

Ethiopian Airlines считается крупнейшей авиакомпанией в Африке, которая пользуется большой популярностью у пассажиров всего мира, благодаря своим умеренным ценам и большому выбору маршрутов. Ежегодно услугами Ethiopian Airlines пользуются около 152 тысяч израильтян при полете в страны Африки, США и Дальнего Востока.

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