11 мая 2017 г.
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В мире

Путин и Аббас в Сочи: "Нельзя урегулировать палестино-израильский конфликт без России"

время публикации: 19:11 | последнее обновление: 19:45 блог версия для печати фото
Встреча Путина и Аббаса в Сочи
Встреча Путина и Аббаса в Сочи
Встреча Путина и Аббаса в Сочи

11 мая президент России Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей председателя ПНА Махмуда Аббаса, который находится в России с рабочим визитом.

На официальном сайте главы РФ Аббас назван "Президентом Государства Палестина".

Перед началом переговоров Путин и Аббас приняли участие в телемосте между Сочи и Бейт-Лехемом (Вифлиемом), где проходило открытие многофункционального культурно-спортивного комплекса, построенного при содействии России. Пресс-служба Кремля отмечает, что данный комплекс был возведен в соответствии с поручением главы Российского государства и передан в качестве дара "народу Палестины".

По итогам встречи в Сочи было сделано заявление для прессы. Путин подчеркнул "особый характер и глубокие корни" российско-палестинских отношений, которые, по его словам, "всегда были теплыми и доверительными", и отметил, что стороны долгие годы работают "над одной из ключевых задач современного мира – урегулированием ближневосточной проблемы".

Аббас, со своей стороны, выразил радость по поводу открытия "замечательного центра в Вифлееме" и поблагодарил Путина за "личное внимание и внимание России к укреплению российско-палестинских отношений", которыми его народ гордится уже 135 лет.

"Палестинцы всегда чувствуют, что вы вместе с нами, вы нас поддерживаете, занимаете схожие с нами позиции. Позиция России в этом смысле неизменна с самого начала отношений и по сей день. Она отличается твердостью, это позиция в поддержку создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Эту позицию мы всегда слышим от вас, она твердая, и вы всегда нам ее повторяете", – приводит пресс-служба российского президента речь палестинского лидера.

Аббас утверждал, что невозможно урегулировать палестинскую проблему без реального участия России, подчеркнув, что руководство автономии всегда к этому стремилось и обсуждало "во всех международных форматах".

"В конечном счете мы сможем, благодаря всем этим усилиям, добиться установления Государства Палестина", – этими словами Аббас завершил свое выступление.

Новостной портал Walla" отмечает, что Аббас приветствовал инициативу Путина о проведении трехсторонней встречи с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Москве.

Ранее на этой неделе сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с палестинским и израильским лидерами во время своего визита в Израиль, но официального подтверждения этого плана Белый дома пока не дал.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2017 г.
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Четверг, 11 мая 2017 г.
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