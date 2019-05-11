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В мире

Польские националисты призвали Варшаву отвергнуть "еврейские претензии"

время публикации: 11 мая 2019 г., 20:08 | последнее обновление: 11 мая 2019 г., 20:39 блог версия для печати фото
Марш "Стоп 447" (31 марта 2019 года, Нью-Йорк)
Марш "Стоп 447" (31 марта 2019 года, Нью-Йорк)

В субботу, 11 мая, тысячи представителей правых партий и движений Польши пришли к посольству США в Варшаве, требуя, чтобы польские власти отказались от выплаты каких-либо компенсаций потомкам евреев, чье семейное имущество было конфисковано нацистами, а затем коммунистами, сообщает Bloomberg.

Протестующие назвали свою акцию маршем "Стоп 447". Напомним, билль 447 о компенсации жертвам Холокоста стоимости утраченного имущества ("Правосудие для выживших, не получивших компенсацию"), был подписан президентом США Дональдом Трампом 9 мая 2018 года.

Националисты скандировали "Нет претензиям" и "Здесь Польша, а не Полин", намекая на ивритское звучание слова "Польша".

Польша является единственной крупной страной Европы, которая до сих пор не приняла закон о реституции имущества, захваченного нацистами, или о собственности, национализированной коммунистическим режимом.

В феврале этого года слова госсекретаря США Майка Помпео, призвавшего официальную Варшаву продвигать закон о реституции, возмутили представителей крайне правого лагеря Польши.

"Еврейские претензии представляют реальную опасность для всех нас", - сказал Роберт Бакевич, один из лидеров группы "Национальный марш", добавив, что речь идет о недвижимости стоимостью около 300 миллиардов долларов.

На прошлой неделе несколько сотен поляков провели демонстрацию у стен израильского консульства в Нью-Йорке. Демонстранты несли лозунги, обвинявшие "еврейских преступников" в противоправных действиях по отношению к полякам в годы Второй мировой. Аналогичный марш состоялся также более месяца назад, 31 марта.



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