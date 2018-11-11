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В мире

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее 25 человек, 110 пропавших без вести

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 06:00 блог версия для печати фото
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее 25 человек, 110 пропавших без вести
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее 25 человек, 110 пропавших без вести
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее 25 человек, 110 пропавших без вести

По состоянию на 11 ноября, шериф округа Бьютт (северная Калифорния) подтверждает гибель не менее 25 человек в результате самых сильных в истории штата лесных пожаров. По меньшей мере, 110 местных жителей объявлены пропавшими без вести.

Лесной пожар уничтожил городок Парадайс в Калифорнии. Фоторепортаж

По уточненным данным, огнем были уничтожены около 6.500 жилых домов, общественных зданий, магазинов и других построек. Пожар угрожает примерно еще 15 тысячам строений.

В округе Бьютт выгорело более 40 тысяч гектаров леса и кустарника. Городок Парадайс (с населением около 26 тысяч человек) почти полностью был уничтожен в результате лесного пожара.

Из опасной зоны эвакуированы около 250 тысяч граждан.

Судя по интерактивной карте, фронт пожара вплотную приблизился к городу Чико, население которого составляет примерно 93 тысячи человек. Однако отчасти пожарным удалось остановить распространение пламени, при работах по тушению пожара пострадали трое из них.

Президент США Дональд Трамп 9 ноября объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния, сообщает пресс-служба Белого дома. Он распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, к возгоранию деревьев на начальном этапе, 8 ноября, могло привести повреждение линии высоковольтных электропередач.



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// NEWSru.co.il // В мире // 10 ноября 2018 г.
Самый сильный лесной пожар в истории Калифорнии: число жертв растет
// NEWSru.co.il // В мире // 9 ноября 2018 г.
Лесной пожар в Калифорнии: почти полностью сгорел городок Парадайс, есть жертвы





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