Focus сообщил о заговоре немецких военных, планировавших теракты и политические убийства

Немецкое издание Focus пишет, что федеральное управление уголовной полиции Германии в ходе следствия по делу военнослужащего Франко А. раскрыло заговор немецких военных, планировавших политические убийства.

По версии следствия, Франко А., будучи немецким гражданином, предоставил в миграционную службу ложную информацию о том, что он якобы является беженцем из Сирии. В дальнейшем он планировал теракты, рассчитывая на то, что ответственность будет возложена на сирийских беженцев.

Судя по опубликованным данным, речь идет о довольно многочисленной группе военнослужащих бундесвера, в том числе бойцах спецназа и членах ассоциации элитных солдат Uniter, которые, будучи уверенными в скором развале страны из-за действий нынешнего руководства, готовились ко "дню икс", когда планировалось собрать в одном месте и, возможно, убить неугодных политиков.

Одним из первых в списке таких политиков был назван глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, сообщает Focus. Полный список предполагаемых целей пока не публикуется.

По сведениям издания, участники заговора запасались оружием, боеприпасами, амуницией и топливом.

Отмечается тот факт, что проведению расследования пытался воспрепятствовать некий 42-летний подполковник военной контрразведки, против которого прокуратурой Кельна подано обвинительное заключение под номером 539 Ds 297/18. Сообщается также, что в 2017 году в рамках проводимого расследования был обыскан дом политика и адвоката в Ростоке.

Информация, опубликованная изданием Focus, пока не получила официального подтверждения, хотя уже комментируется политиками, требующими от правоохранительных органов представить парламенту данные о проводимом расследовании.





