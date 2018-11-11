18+
11 ноября 2018 г.
последняя новость: 10:43
Подайте 1 млрд. шекелей на спорт
Только в Израиле мужчины религиозней женщин
Мрак Хрустальной ночи
Форум в Париже или мир на сутки
Сирия разорвала связи с Израилем
Абу-Мазен смирился с властью ХАМАСа
Дело Задорова и навет Думы
Терактов меньше - а мы не замечаем
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:43 Самолет, летевший из Парижа в Шанхай, из-за задымления приземлился в Иркутске
07:39 Focus сообщил о заговоре немецких военных, планировавших теракты и политические убийства
06:44 Официально подтверждено: "калифорнийский стрелок", убивший 12 человек, покончил в собой
05:47 Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее 25 человек, 110 пропавших без вести
03:26 Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, фигурант дела о коррупции в Монако, покинул княжество
02:38 Во Флориде проведут пересчет голосов на прошедших выборах
01:11 Трагедия в Подмосковье: семья из четырех человек умерла от отравления грибами
22:31 Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 11 человек
19:43 Украинская актриса Юлия Волчкова умерла в возрасте 44 лет
17:29 СМИ: австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже в пользу РФ, дал показания
Загрузка...
В мире

Focus сообщил о заговоре немецких военных, планировавших теракты и политические убийства

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 07:58 блог версия для печати фото
Немецкие военнослужащие
Дитмар Бартч
Бундестаг

Немецкое издание Focus пишет, что федеральное управление уголовной полиции Германии в ходе следствия по делу военнослужащего Франко А. раскрыло заговор немецких военных, планировавших политические убийства.

По версии следствия, Франко А., будучи немецким гражданином, предоставил в миграционную службу ложную информацию о том, что он якобы является беженцем из Сирии. В дальнейшем он планировал теракты, рассчитывая на то, что ответственность будет возложена на сирийских беженцев.

Судя по опубликованным данным, речь идет о довольно многочисленной группе военнослужащих бундесвера, в том числе бойцах спецназа и членах ассоциации элитных солдат Uniter, которые, будучи уверенными в скором развале страны из-за действий нынешнего руководства, готовились ко "дню икс", когда планировалось собрать в одном месте и, возможно, убить неугодных политиков.

Одним из первых в списке таких политиков был назван глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, сообщает Focus. Полный список предполагаемых целей пока не публикуется.

По сведениям издания, участники заговора запасались оружием, боеприпасами, амуницией и топливом.

Отмечается тот факт, что проведению расследования пытался воспрепятствовать некий 42-летний подполковник военной контрразведки, против которого прокуратурой Кельна подано обвинительное заключение под номером 539 Ds 297/18. Сообщается также, что в 2017 году в рамках проводимого расследования был обыскан дом политика и адвоката в Ростоке.

Информация, опубликованная изданием Focus, пока не получила официального подтверждения, хотя уже комментируется политиками, требующими от правоохранительных органов представить парламенту данные о проводимом расследовании.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 мая 2017 г.
В Германии раскрыт заговор ультраправых, планировавших нападение на президента





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 11 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018