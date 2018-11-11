Нетаниягу встретился в Париже с Путиным: "Беседа была позитивной"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, который в числе семидесяти мировых лидеров прибыл в Париж, чтобы отметить столетие со дня окончания Первой мировой войны, дал продолжительную пресс-конференцию, и, в частности, рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Елисейском дворце, о которой ранее сообщил Кремль.

Глава правительства, отказывающийся давать интервью отечественным СМИ, на этот раз отвечал на вопросы израильских журналистов около сорока минут.

В ответ на вопрос журналистки Нетаниягу подтвердил информацию о встрече российским лидером, заявив: "Разговор с президентом Путиным был позитивным и проходил в деловом духе. Я бы даже назвал его очень важным. В остальном, нет смысла вдаваться в детали".

Корреспондент корпорации "Кан" Гили Коэн опубликовала в своем "твиттере" фотографию, сделанную во время официального обеда в Елисейском дворце. На ней можено увидеть, что Путин и Нетаниягу беседуют, стоя на ногах, до того, как гостей пригласили занять их места.

Отметим, что в конце прошлой недели в израильских СМИ появилась информация, что Елисейский дворец предупредил всех участников: расписанием мероприятия не предусмотрены личные встречи между лидерами государств, поэтому запланированная встреча Биньямина Нетаниягу с Владимиром Путиным не состоится. Газета "Гаарец" писала, что после этого Биньямин Нетаниягу взвешивал возможность отказаться от поездки в Париж.

ראש הממשלה נתניהו ונשיא רוסיה פוטין, היום בארוחת הצהריים בארמון האליזה: pic.twitter.com/faf4UUlwqf — Gili Cohen (@gilicohen10) 11 ноября 2018 г.

Отметим, что это была первая личная встреча лидеров Израиля и России после инцидента с российским Ил-20 в Сирии.

На пресс-конференции израильский премьер много говорил о ситуации в Газе и будущем мятежного сектора, заявив: он прикладывает максимум усилий чтобы "вернуть спокойствие на южную границу Израиля".

Премьер убежден, что дипломатического решения этого конфликта не существует - так же, как невозможно устранить методами дипломатии угрозу со стороны террористической группировки "Исламское государство".

"Я не боюсь войны, но я всеми силами стремлюсь ее предотвратить", - цитируют слова премьера израильские СМИ.

Нетаниягу подчеркнул, что в Париже он встретился со многими мировыми лидерами, которые выразили заинтересованность в укреплении связей с Израилем:

"Я сидел за столом с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии, а также с несколькими африканскими политиками, которые заявили, что сотрудничество с Израилем может принести пользу их странам".