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В мире

В Вашингтоне официально закрыт офис ООП

время публикации: 09:06 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Поднятие палестинского флага у штаб-квартир ООН в 2015 году
Пропалестинская акция в Нью-Йорке, 2014 год
Хусам Зомлот

С четверга, 11 октября, официально закрыт офис Организации Освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. О соответствующем решении было объявлено Госдепартаментом США месяц назад, 10 сентября.

В середине сентября бывший посол ООП в Вашингтоне Хусам Зомлот получил уведомление о закрытии вида на жительство в США для него и его семьи. В настоящее время он находится в Лондоне в качестве "посла Палестины".

Месяц назад пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт поясняла: цель этого шага – вынудить палестинцев возобновить мирные переговоры с Израилем. Американское издание The Hill писало, что к принятию этого решения американские власти подтолкнули угрозы палестинского руководства подать иск в Гаагский трибунал, в котором Израиль будет обвинен в военных преступлениях.

Американское руководство предупредило Международный уголовный суд о возможных санкциях в случае, если будут продолжаться расследования в отношении США и Израиля.

Напомним, что еще в ноябре 2017 года администрация Трампа уведомляла Палестинскую администрацию о том, что, если она не возобновит серьезные мирные переговоры с Израилем, США могут закрыть представительство ООП в Вашингтоне. Это предупреждение было доведено до сведения ПНА, однако в нем не были указаны конкретные сроки. Рекс Тиллерсон, занимавший пост госсекретаря США, тогда заявлял, что это решение было принято в ответ на заявление главы ПА Махмуда Аббаса, призвавшего Международный уголовный суд в Гааге расследовать "преступления, совершенные израильтянами". Госдеп США дал понять, что миссия ООП будет закрыта, если палестинцы попытаются воздействовать на Израиль посредством МУС.

Делегация ООП работала в Вашингтоне с 1994 года. Администрация Трампа, как и предыдущие демократические и республиканские администрации США, находилась в постоянном контакте с ее главой Хусамом Зомлотом, являвшимся ранее советником главы Палестинской автономии по стратегическим вопросам.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 сентября 2018 г.
Посол ООП Хусам Зомлот изгнан из США
// NEWSru.co.il // В мире // 10 сентября 2018 г.
Госдеп США объявил о закрытии офиса ООП в Вашингтоне
// NEWSru.co.il // В мире // 10 сентября 2018 г.
WSJ: 10 сентября будет объявлено о закрытии офиса ООП в Вашингтоне





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Четверг, 11 октября 2018 г.
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