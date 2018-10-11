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В мире

Во время старта с Байконура ракеты с новым экипажем МКС произошла авария

время публикации: 12:06 | последнее обновление: 13:56 блог версия для печати фото
Космодром Байконур, 9 октября 2018 года
Освящение "Союза" на космодроме Байконур, 11 октября 2018 года
Освящение "Союза" на космодроме Байконур, 11 октября 2018 года

В четверг, 11 октября, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. Во время старта произошла авария. Космонавты живы.

Капсула с экипажем приземлилась в Казахстане, примерно в 20 километрах от города Жезказган, в 500 километрах от Караганды. К месту приземления экипажа в течение 15 минут приехали спасательные службы.

Спасатели извлекли из спускаемой капсулы экипаж корабля "Союз МС-10". Космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг были осмотрены медиками, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает "Интерфакс".

Источник РИА Новости сообщает, что, по предварительным данным, авария "Союза" произошла из-за удара одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй, что привело к падению давления.

"Интерфакс" сообщал, что причиной аварии "могло стать плохое крепление боковых блоков ракеты-носителя".

Ранее "Интерфакс" сообщал со ссылкой на источник на космодроме, что после отделения первой ступени аварийно отключились двигатели второй ступени.

Авария, по словам источника агентства, произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. "Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют", - цитирует "Интерфакс" своего собеседника.

СМИ сразу сообщили, что связь с экипажем есть, оба космонавта живы и больше не испытывают перегрузок. Космонавты при посадке не пострадали, им не требуется медицинская помощь.

Эту информацию подтвердил генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, который также сообщил, что "Роскосмос" создал комиссию для расследования аварии "Союза".

СМИ пишут, что в последний раз спускаемый аппарат в аварийном режиме пришлось задействовать в 1975 году. Тогда оба космонавта, Василий Лазарев и Олег Макаров, также успешно приземлились и сумели выжить.

В состав нового экипажа МКС входят российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Третье место на корабле занимал контейнер с грузом.

Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток.

Напомним, что на 5-12 апреля 2019 года запланирован полет к МКС первых космонавтов из Объединенных Арабских Эмиратов. Они должны отправиться в космос с помощью ракеты "Союз МС-12". Будет ли перенесен этот старт, неизвестно.

В настоящий момент на МКС находятся российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньен.

Из-за аварии экипажу, который находится в настоящий момент на МКС, придется задержаться на станции на неопределенный период.

Информация уточняется.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 февраля 2018 г.
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