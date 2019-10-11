Неонацистский теракт в Галле: что известно о жертвах

В среду, 9 октября, в Йом Кипур 27-летний неонацист Штефан Балльет, вооруженный огнестрельным оружием, взрывчаткой и бутылками с зажигательной смесью, совершил нападение на синагогу и турецкую закусочную в немецком городе Галле, убив двух человек и ранив еще нескольких. Впоследствии он был задержан полицией.

Неонацистский теракт в Галле. Фоторепортаж

Жертвы этого теракта – 40-летняя Яна Ланге и 20-летний Кевин С. – не были ни евреями, ни мусульманами, которых ненавидит Балльет. Но, возможно, он нашел бы повод для ненависти и в отношении этих людей, убитых им.

Яна Ланге была инвалидом, по состоянию здоровья она не могла работать, жила на пособие. Но знакомые говорят о ней, как о "теплом и веселом" человеке. Все свое свободное время Яна посвящала музыке и сбору автографов знаменитостей. Немецкое издание Bild публикует подборку ее фотографий со звездами. Известные музыканты говорят, что помнят Яну и скорбят в связи с ее гибелью.

9 октября Яна шла по Губмольдштрассе, когда рядом с синагогой увидела стоящий в неположенном месте автомобиль и какого-то странного молодого мужчину, одетого почти как военный. Судя видеозаписи, которую вел Штефан Балльет, женщина произнесла: "Это в самом деле должно стоять здесь на моем пути?" Он пропустил ее и выстрелил несколько раз ей в спину, когда она проходила мимо его машины. Потом сделал еще несколько выстрелов уже в мертвое тело.

Убив женщину, но так и не сумев ворваться в запертую синагогу, Балльет проехал около 500 метров и увидел турецкую закусочную Kiez Doner. Там он снова открыл огонь по людям, смертельно ранив 20-летнего Кевина С., работавшего неподалеку на стройке и зашедшего перекусить в обеденный перерыв. Вскоре Кевин умер в больнице.

О Кевине известно, что он был футбольным фанатом, художником и декоратором. Мать Кевина в интервью телеканалу RTL сказала, что потеряла второго сына и смысл в жизни.

Что известно о Штефане Балльете и нападении в Галле

27-летний Штефан Балльет проживал вдвоем с матерью в Бенндорфе (земля Саксония-Анхальт). Как пишет Der Spiegel, соседи отзываются о Штефане как о нелюдимом и нелюбезном человеке, который "никогда не здоровался". Отец Штефана в интервью изданию Bild говорит, что его сын во всех своих неудачах винил других людей.

Известно, что Штефан учился в Галле (менее 40 км к востоку от Бенндорфа) и хорошо знал этот город. Никогда прежде он не попадал в поле зрения полиции.

Судя по публикациям Балльета в социальных сетях, он придерживается неонацистской идеологии, отрицает Холокост, ненавидит феминисток и иммигрантов, настроен крайне радикально и длительное время готовился к вооруженному нападению с целью убийства людей. В манифесте, опубликованном им накануне нападения в Галле, свою цель он сформулировал так: "Убить как можно больше тех, кто против белых, предпочтительно евреев".

Для нападения в Галле Штефан Балльет арендовал автомобиль Volkswagen Golf. Он был вооружен двумя самодельными пистолетами-пулеметами Luty, к которым прилагались не менее шести магазинов с более чем 100 патронами. Кроме того, он изготовил 26 взрывных устройств (в том числе, трубчатого типа), начиненных дополнительными поражающими предметами и запасся парой десятков петард. По его собственным словам, ему удалось произвести 4,4 кг взрывчатых веществ и собрать гранаты по "самоучителю", доступному в интернете (судя по публикации Welt, речь идет о пособии, выпущенном Джорджем Димитриевым еще в конце 90-х и продаваемом через Amazon). Кроме того, у злоумышленника были бутылки с зажигательной смесью.

9 октября, готовясь к нападению, Штефан Балльет оделся в камуфляжную форму с шлемом, на котором была закреплена экшен-камера, с помощью которой он в течение 35 минут вел видеозапись происходившего, которая транслировалась под ником "Anon" в режиме реального времени через геймерский сервис Twitch.

Камера была включена Штефаном после того, как он остановил автомобиль. Судя по репликам преступника, поначалу произошел какой-то сбой с трансляцией, что вывело его из себя. Но вскоре после этого видеозапись начинает транслироваться в Twitch, Балльет переходит с немецкого на английский, он говорит, что "Холокоста никогда не было", что "феминизм является причиной снижения рождаемости на Западе, который выступает в роли козла отпущения для массовой иммиграции, а корень всех этих проблем – евреи". Потом слышен рэп, вскоре автомобиль останавливается рядом с синагогой (очевидно, заранее намеченной как цель), Штефан выбирает один из пистолетов-пулеметов и берет несколько взрывных устройств. Он произносит: "Пожалуйста, подержите дверь открытой. Но дверь заперта. Он сквернословит и говорит: "Черт побери, я взорву себя". Вскоре после этого террорист бросает одну из бомб через ограду в сторону еврейского кладбища и в сторону двери.

Вскоре рядом с ним оказывается женщина в красном свитере и с рюкзаком. Слышно, как она делает замечание ему за то, что он поставил автомобиль в неположенном месте. Преступник пропускает эту женщину, а потом стреляет ей в спину, когда она проходит рядом с его автомобилем, убивая ее и несколько раз стреляя уже в мертвую. При этом, по всей видимости, одна из пуль срикошетила в автомобильную шину.

В это время в синагоге находились от 70 до 80 человек, в их числе не менее десяти американских граждан (некоторым из них впоследствии была оказана медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока). Макс Привороцкий, председатель Еврейской общины Галле, сообщил изданию Spiegel о том, что злоумышленник несколько раз выстрелил в дверь синагоги, затем бросил в нее несколько бутылок с "коктейлем Молотова" или гранат. Не сумев открыть дверь в течение 5-10 минут, преступник ушел.

Около тела убитой женщины притормозил белый мини-грузовик, водитель выходит. Но, когда Штефан начинает кричать и целится в него, он садится в машину и уезжает.

Комментируя происходящее для тех, кто видит запись в прямом эфире, Балльет называет себя неудачником, сетуя на то, что ему пока не удалось убить столько людей, сколько бы он хотел. Он снова стреляет в дверь синагоги, сквернословит, стреляет в воздух. Садится в автомобиль, проезжает несколько метров, выходит, снова садится...

Вскоре после этого, отъехав примерно на полкилометра, Балльет около турецкой закусочной Kiez Doner произносит: "Кебаб, берем". Он бросил взрывное устройство в сторону этого заведения и открыл огонь по посетителям. Один из посетителей был убит, двое ранены.

Вернувшись к своей машине, Штефан столкнулся с неким мужчиной, но не выстрелил в него (возможно, пистолет-пулемет дал осечку), мужчина спасся. Убийца жалуется на качество пистолета-пулемета и говорит: "По крайней мере, я доказал, насколько бесполезно самодельное оружие".

На место происшествия прибыли полицейские. Преступник произнес "а вот и полиция, теперь я умру" и открыл по полицейским огонь, прячась за своей машиной, после чего попытался скрыться на автомобиле.

Преступник поехал на восток, в сторону населенного пункта Ландсберг. Там он около мастерской украл автомобиль такси и тяжело ранил мужчину.

Полиция продолжила преследовать убийцу. В какой-то момент Балльет получил ранение в шею, позже звучит фраза "так, ребята, вот и все, я полный неудачник", он выбросил мобильный телефон, и трансляция прервалась. Вскоре полиция задержала преступника на шоссе В91 – после того, как его автомобиль врезался в грузовик.

Администрация видеосервиса Twitch сообщила, что запись нападения успели увидеть около 2200 человек, после чего поступили жалобы и показ был заблокирован. Однако эта запись еще некоторое время транслировалась в расистских каналах на Telegram, а также появлялась в ряде аккаунтов в Twitter и на форумах 4chan и Kiwi Farms.

Роман Р. из синагоги в Галле: "Мы были готовы к бою"

Немецкое издание Bild опубликовало серию материалов, посвященных вооруженному нападению в Галле, в том числе на местную синагогу. В одной из публикаций те, кто находились в синагоге, рассказывают о происшедшем.

31-летний Роман Р. был одним из тех, кто молился в Йом Кипур в синагоге в Галле. Вместе с ним в здании находились от 70 до 80 евреев, в том числе не менее десяти американских граждан.

Роман рассказал журналисту Bild: "Мы просто молились. Внезапно раздался взрыв. Я прошел в коридор и увидел дым". Большинство из находившихся в синагоге, включая пожилых людей и женщин, спрятались в задней комнате. Роман и еще пятеро мужчин забаррикадировали стульями дверь в молитвенную комнату, они позвонили в полицию и следили за происходившим снаружи через монитор камеры наблюдения. "Мы были готовы к бою", – говорит он.

Мужчины видели, как преступник стреляет в дверь, им казалось, что через несколько минут он сумеет ворваться в синагогу. При этом полиция всё не прибывала – даже после того, как нападавший бросил самодельные бомбы и бутылки в зажигательной смесью во двор синагоги и застрелил женщину неподалеку.

Свидетели рассказывают, что на кладбище около синагоги возник пожар, но сукка, установленная во дворе синагоги, в сторону которой была брошена зажигательная бомба, не загорелась.

Вскоре люди, находившиеся в синагоге, услышали вертолеты и увидели через камеру наблюдения, что вокруг появились бойцы спецподразделения полиции. В это время нападавший уже находился примерно в 500 метрах от синагоги, где атаковал турецкую закусочную. Но правоохранительные органы не знали, что нападение совершено одиночкой, в течение длительного времени продолжалась операция по розыску возможных сообщников преступника. Всё это время (в общей сложности, около пяти часов) люди, находившиеся в синагоге, не выходили из здания.

Реакция на теракт в Галле

Президент Реувен Ривлин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и глава МИДа Израэль Кац назвали нападение на синагогу в германском городе Галле терактом.

В официальном "твиттере" министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца появилась запись на немецком языке, в которой говорится: "Я потрясен терактом, который произошел сегодня в синагоге в Галле. Я обращаюсь к министру иностранных дел Германии Хейко Маасу и правительству Германии с требованием усилить борьбу с антисемитизмом и сделать все, чтобы предотвратить подобные явления, а также судить виновных по всей строгости закона". На иврите Исраэль Кац написал: "Это напоминает мрачные периоды в еврейской истории".

"Террористический акт против общины немецкого города Галле в Судный день, самый святой день для нашего народа, является еще одним проявлением роста антисемитизма в Европе. От имени израильского народа я выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", – сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, призвав власти Германии бороться с проявлениями антисемитизма".

Президент Реувен Ривлин заявил, что нападение в Галле стало следствием поднимающего голову антисемитизма в Европе.

Лидеры еврейской общины Германии обвиняют власти в том, что в Йом Кипур не были приняты достаточные меры по обеспечению безопасности евреев.





