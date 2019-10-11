Суд в Москве приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы

В пятницу, 11 октября, Химкинский городской суд приговорил 25-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы.

Напомним, два дня назад прокуратура просила приговорить девушку к восьми годам колонии общего режима.

МИД Израиля считает приговор, вынесенный израильтянке, в прошлом не имевшей судимостей, непропорциональным. "К сожалению, российские власти до сих пор не отреагировали на наши просьбы, касающиеся этого дела", - подчеркнули в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Израильские СМИ напоминают, что в течение последних четырех лет российские власти оказывают давление на Израиль, пытаясь предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. В начале декабря 2015 года он был задержан в Израиле по запросу из США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.

Израильские власти не раз давали понять, что экстрадиция Буркова не может быть отменена. Таким образом, высказываются опасения, что дело Иссахар должно, воздействуя на израильские власти, способствовать отмене экстрадиции Буркова.

Канцелярия Нетаниягу сообщила в пятницу, 11 октября, что премьер-министр держит дело Иссахар под контролем, в частности, несколько недель назад, в Сочи, он обсуждал его с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, этот вопрос поднимался в ходе их телефонной беседы на этой неделе.

"Мы приложим все усилия, чтобы добиться освобождения Иссахар и возвращения ее домой, к семье", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Напомним, Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Израильтянка обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокаты девушки подчеркивают, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опирается на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.





