11 сентября 2017 г.
последняя новость: 20:17
Люси Дубинчик влюбилась в больнице
Израильтяне изобрели колесо
У Гузеевой сдали нервы
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:33 "Черный флаг взовьется на Биг Беном": в Лондоне судят британского имама
19:16 Супруги Нетаниягу прибыли в Буэнос-Айрес. ВИДЕО
18:18 Армия КНДР пользуется снимками Google Earth, сделанными 6 лет назад
17:05 Железнодорожная авария в Швейцарии: пострадали около 30 человек
16:51 Спустя 300 лет ученым удалось расшифровать "письмо, написанное сатаной"
16:38 Исторический визит Нетаниягу в Латинскую Америку омрачен акцией протеста
15:43 Умер сценарист Лен Уэйн – создатель Супермена, Человек-паука, Бэтмена и Халка
15:25 "Ирма" идет на север: режим ЧП во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и Пуэрто-Рико
14:27 Показ фильма "Матильда" в столичном кинотеатре отменен – "по техническим причинам"
13:45 Папа Римский с синяком под глазом убеждал жителей Колумбии прекратить гражданскую войну
В мире

Супруги Нетаниягу прибыли в Буэнос-Айрес. ВИДЕО

время публикации: 19:16 | последнее обновление: 19:16 блог версия для печати фото
Супруги Нетаниягу прибыли в Буэнос-Айрес

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара Нетаниягу прибыли в Буэнос-Айрес. Аргентина - первая страна, которую посетит глава израильского правительства во время своего официального визита в Латинскую Америку.

В этой поездке Биньямина Нетаниягу сопровождают израильские бизнесмены.

В ходе визита Нетаниягу встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри. Помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в экономической сфере и в сфере безопасности, планируется участие главы правительства Израиля в церемониях памяти жертв терактов 1992 и 1994 годов.

Затем израильская делегация вылетит в Боготу, где должны состояться переговоры Нетаниягу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Планируется подписание договоров о сотрудничестве в сфере туризма и научных исследований.

В Мехико планируются переговоры Нетаниягу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, а также подписание договоров о сотрудничестве в области космических исследований, авиационного сообщения и коммуникаций, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

Во всех трех странах Латинской Америки Биньямин Нетаниягу намерен встретиться с лидерами местных еврейских общин.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 сентября 2017 г.
Нетаниягу отправляется в Латинскую Америку, Израиль предложил Мексике помощь после землетрясения







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 11 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017