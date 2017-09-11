Супруги Нетаниягу прибыли в Буэнос-Айрес. ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара Нетаниягу прибыли в Буэнос-Айрес. Аргентина - первая страна, которую посетит глава израильского правительства во время своего официального визита в Латинскую Америку.

В этой поездке Биньямина Нетаниягу сопровождают израильские бизнесмены.

В ходе визита Нетаниягу встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри. Помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в экономической сфере и в сфере безопасности, планируется участие главы правительства Израиля в церемониях памяти жертв терактов 1992 и 1994 годов.

Затем израильская делегация вылетит в Боготу, где должны состояться переговоры Нетаниягу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Планируется подписание договоров о сотрудничестве в сфере туризма и научных исследований.

В Мехико планируются переговоры Нетаниягу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, а также подписание договоров о сотрудничестве в области космических исследований, авиационного сообщения и коммуникаций, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

Во всех трех странах Латинской Америки Биньямин Нетаниягу намерен встретиться с лидерами местных еврейских общин.