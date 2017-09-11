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Бойня в окрестностях Далласа: погибли восемь человек, двое ранены

время публикации: 13:05 | последнее обновление: 13:05 блог версия для печати фото
Бойня в окрестностях Далласа: погибли восемь человек, двое ранены

Неизвестный злоумышленник убил семь человек, а затем был застрелен прибывшей по вызову полицией. Эта бойня произошла в воскресенье, 10 сентября, около 20:00 по местному времени, в одном из жилых домов Плано, северного пригорода Далласа, штат Техас.

Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, их состояние к настоящему моменту не известно, пишет в понедельник, 11 сентября, местное издание Тhe Dallas Morning News

Дэвид Тили, представитель полиции Плано, сообщил, что преступник был уничтожен в ходе перестрелки, ни один полицейские при этом не пострадал.

Причины и обстоятельства данного преступления остаются пока не известными, полиция, ведущая расследование, пытается по словам Тили "собрать паззл". Местные СМИ утверждают, что бойня произошла на праздничном мероприятии Dallas Cowboys, однако эта информация официально не подтверждена.

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