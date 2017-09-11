"Черный флаг взовьется на Биг Беном": в Лондоне судят британского имама

В Лондонском суде по уголовным делам, Олд Бэйли, проходят слушания по делу 40-летнего Камрана Сабира Хусейна, мусульманского проповедника, который призывал свою паству поддерживать ИГ, совершать теракты и выражал надежду, что " с помощью Аллаха черный флаг взовьется над Биг Беном и Даунинг-стрит".

Об этом пишет в понедельник, 11 сентября, британский таблоид The Daily Mail.

Эти проповеди проходили по пятницам в магазине Tunstall города Сток-он-Трент, церемониальное графство Стаффордшир. В статье отмечается, что мечеть, в которой проповедовал подсудимый, финансируется из средств благотворительного фонда.

В ходе проповеди, состоявшейся 15 августа, на которой присутствовали полтора десятка детей, Хусейн утверждал, что британское правительство содержит такие организации как English Defence League и Britain First, призванные нападать на мусульман, и призывал "противостоять шайтану, быть готовыми пролить много крови, уничтожая и обезглавливая неверных, и погибнуть в ярости"

Проповедник также сравнивал сегодняшнюю ситуацию в Сирии с военными достижениями пророка Мухаммада, одержавшего победу против значительно превосходящей армии курайшитов, правящего племени древней Мекки, при Бадре – 1400 лет тому назад.

Подсудимому инкриминируется статья №1, часть вторая Закона о терроризме от 2006 года и статья №12, часть третья того за закона.

Слушания по данному делу продолжаются.