Ирма" идет на север: режим ЧП во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и Пуэрто-Рико

По состоянию на 11 сентября, ураган "Ирма" перемещается на север вдоль западного побережья полуострова Флорида, постепенно ослабевая. В настоящее время он оценивается как ураган первой, самой низкой категории опасности. Ожидается, что в течение дня он будет переведен в категорию тропического шторма, сообщает в понедельник Национальный центр ураганов США (NHC).

- Ураган "Ирма" бушует на побережье США. Фоторепортаж

Наибольшую угрозу в настоящее время представляют штормовые волны и наводнения. Критическая точка ожидается в период отлива, около 05:30 по местному времени – в окрестностях Тампы и города Сент-Питерсберг, где высота волн может достигать 4,5 метра.

Эксперты полагают, что "Ирма", ослабевая, будет перемещаться в сторону штатов Джорджия, Алабама и Теннесси, где скорость ветра может усилиться.

В настоящее время более 4,2 млн домов во Флориде остаются без электричества. Сообщается о том, что погибли два жителя этого штата – офицер полиции и сотрудник управления тюрем. Они стали жертвами ДТП, происшедших в результате плохих погодных условий.

Международный аэропорт в Майами будет закрыт, по меньшей мере, до вторника. Известно также, что в результате урагана рухнули два башенных крана на юге штата Флорида.

МИД Израиля разрешило генеральному консулу в Майами Лиору Хайяту вернуться в город, остальные сотрудники израильской дипмиссии также приступят к исполнению обязанностей в ближайшее время. Ожидается, что в течение понедельника будут возобновлены регулярные авиарейсы на карибский остров Сен-Мартен.

Орландо Смит, глава правительства Британских Виргинских островов, просит экстренной помощи от властей Соединенного Королевства. Он утверждает, что ситуация критическая и требует "всеобъемлющего пакета" для восстановления инфраструктуры. Отметим, что жертвами урагана на Карибских островах, где "Ирма" имела пятую, самую высокую категорию опасности, стали 28 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен во вторник, 12 сентября, посетить остров Сен-Мартен, пострадавший от урагана "Ирма". Он привезет с собой предметы первой необходимости для жителей острова.

Напомним, что Сен-Мартен, расположенный в северной части гряды Восточных Карибских островов, является самым малым в мире обитаемым островом. Он входит в состав двух государств: северная часть острова принадлежит заморской общине Франции, а южная, самоуправляемое государство со значительной автономией – Нидерландам. Жертвами урагана стали десять жителей французской части Сен-Мартена и соседнего острова Сен-Бартелеми, также принадлежащего заморской общине Франции. Еще семь человек числятся в без вести пропавших.

Президент США Дональд Трамп издал указ о введении режима ЧП во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и в Пуэрто-Рико, а также в американской части Виргинских островов.

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества. На Кубе ураган "Ирма" также причинил существенный ущерб, но о погибших не сообщалось.