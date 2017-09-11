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В мире

Ураган "Ирма" ослабевает, смещаясь на север Флориды: 3 млн человек без электричества

время публикации: 06:48 | последнее обновление: 06:49 блог версия для печати фото
Форт-Лодердейл, 10 сентября 2017 года
Форт-Лодердейл, 10 сентября 2017 года
Форт-Лодердейл, 10 сентября 2017 года
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По состоянию на 11 сентября, ураган "Ирма" перемещается на север вдоль западного побережья полуострова Флорида, постепенно ослабевая. В настоящее время он оценивается как ураган 3-й или даже 2-й категории опасности.

Если в районе Ки-Уэст, на самом юге штата, скорость ветра в эпицентре урагана достигала 63-64 метров в секунду, то по мере приближения к Тампе ветер ослаб до 40-45 метров в секунду.

Ущерб, причиненный ураганом, огромен, но пока власти штата говорят лишь о предварительных оценках. Более 3 миллионов жителей Флориды остались без доступа к электроэнергии.

Ураган сопровождается сильнейшими ливнями и затоплением прибрежных низин, наибольший ущерб ожидается именно от наводнений. В результате урагана были затоплены многие районы Майами и других городов во Флориде.

В течение дня ураган ослабнет до тропического шторма и затронет не только Флориду, но также большую часть Джорджии, восточную Алабаму и южную Каролину.

На территории США в результате последствий урагана "Ирма" погибли не менее трех человек, в их числе два офицера полиции. Информация о жертвах уточняется.

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества. На Кубе ураган "Ирма" также причинил существенный ущерб, но о погибших не сообщалось.

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