Армия КНДР пользуется снимками Google Earth, сделанными 6 лет назад

Власти Северной Кореи, планируя ракетные удары, используют спутниковые снимки, сделанные шесть лет тому назад и опубликованные программой Google Earth.

Об этом пишет в понедельник, 11 сентября, сайт радиостанции Voice of America.

В руки экспертов попали фотографии Ким Чен Ына, снятые месяц тому назад, на которых он обсуждает со своими генералами удар по острову Гуам. На заднем плане висит карта базы ВВС США "Андерсон", опубликованная Google в 2011 году. С того времени на этой территории было зафиксировано множество изменений.

В частности, открытая местность, изображенная на этой карте, сегодня является зоной стыковки самолетов – там находятся соответствующие строения. Кроме того, изменена конфигурация взлетно-посадочных полос, а часть зданий, фигурирующих на карте 2011 года, сегодня разрушены.

Ник Хенсон, эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества при Университете Стэнфорда, полагает, что КНДР не имеет возможности самостоятельно делать спутниковые снимки, и вынуждена пользоваться общедоступной информацией.

Пхеньян утверждает, что в 2016 году вывел на орбиту собственный спутник, предназначенный якобы для наблюдений за погодой, однако эта информация не была официально подтверждена.

Фотографии, обнародованные 15 августа Центральным телеканалом Южной Кореи и перепечатанные сегодня зарубежными СМИ, свидетельствуют: либо эти утверждения – вымысел, либо северокорейский спутник не выполняет возложенных на него функций.

Напомним, что Пхеньян угрожает США ракетным ударов по острову Гуам, шантажируя таким образом мировое сообщество. С августа по сентябрь текущего года КНДР дважды провела ракетные и ядерные испытания. Траектория одной из запущенных корейцами ракет пролегала над японским островом Хоккайдо.