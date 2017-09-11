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В мире

Президент Азербайджана помиловал блогера Лапшина, осужденного за поездку в Карабах

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 11:00 блог версия для печати фото
Президент Азербайджана помиловал блогера Лапшина, осужденного за поездку в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 11 сентября, помиловал блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха, сообщают российское агентство "Интерфакс" и азербайджанский новостной сайт Vesti.Az.

Приговор Бакинского суда в отношении Лапшина вступил в силу 14 августа 2017 года. Предпринимались шаги по его экстрадиции в Израиль. Рассматривалась возможность подачи прошения и об экстрадиции Лапшина в Россию, но он предпочел обратить с просьбой о выдаче его властям Израиля, где проживают его близкие.

Напомним, что 20 июля гражданин Израиля и России, блогер Александр Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Лапшину были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Прокуратура требовала для блогера 6,5 лет лишения свободы.

Накануне вынесения приговора Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2017 г.
Вступил в силу приговор блогеру Лапшину, решается вопрос о его экстрадиции в Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
Блогер Лапшин, осужденный в Азербайджане, добивается экстрадиции в Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июля 2017 г.
Суд Азербайджана приговорил израильского блогера Лапшина к трем годам лишения свободы
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2017 г.
Накануне вынесения приговора блогер Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии
// NEWSru.co.il // В мире // 14 июля 2017 г.
Суд над блогером Лапшиным в Баку: прокурор потребовал 6,5 лет лишения свободы
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июня 2017 г.
В Баку проходит суд по делу гражданина Израиля и России, блогера Александра Лапшина
// NEWSru.co.il // В мире // 7 февраля 2017 г.
Израильтянин Александр Лапшин спецрейсом доставлен в Баку
// NEWSru.co.il // В мире // 7 февраля 2017 г.
Верховный суд Беларуси постановил: блогера Лапшина выдадут Баку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
МИД Израиля предложил Баку публичные извинения блогера Лапшина в обмен на снятие обвинений
// NEWSru.co.il // В мире // 15 декабря 2016 г.
В Минске задержан блогер Александр Лапшин







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