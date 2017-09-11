Помощник президента Азербайджана: в тюрьме Лапшин пытался покончить с собой

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов после сообщения о помиловании блогера Александра Лапшина заявил, что вопрос о его освобождении давно обсуждался с властями Израиля, передает агентство APA.

По словам Гасанова, было достигнуто соглашение, согласно которому после распоряжения президента о помиловании, правительство Азербайджана передает Лапшина израильской стороне, а последующие обязательства он будет исполнять в соответствии с законами Израиля. "Но, к сожалению, официальные лица Израиля затянули процедуру его экстрадиции, в результате чего вчера произошел неприятный случай. Лапшин предпринял попытку суицида в учреждении, где отбывал наказание. Правда, благодаря бдительности и оперативности тюремных надзирателей суицид был предотвращен. Ему в срочном порядке была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент Лапшин продолжает лечение под контролем врача", – сказано в публикации APA.

Али Гасанов отметил, что после подписания Ильхамом Алиевым распоряжения о помиловании вопросом экстрадиции Лапшина занимаются МИД Азербайджана и посольство Израиля в Баку. Предполагается, что в течение короткого времени этот процесс завершится.

Адвокат Ави Аптекман в 13:15 по израильскому времени написал на своей странице в Facebook: "Сашу освободили".

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 11 сентября, помиловал блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха, сообщают российское агентство "Интерфакс" и азербайджанский новостной сайт Vesti.Az.

На официальном сайте президента Азербайджана опубликован следующий текст: "Приказ Президента Азербайджанской Республики об амнистии А.Лапшина. Руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, я постановляю: I. Освободить Лапшина Александра Валерьевича, гражданина Государства Израиль, 1976 года рождения, приговоренного Бакинским судом по тяжким преступлениям 20 июля 2017 года к тюремному заключению. II. Этот ордер вступает в силу со дня его подписания. Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики, Баку, 11 сентября 2017 года".

Приговор Бакинского суда в отношении Лапшина вступил в силу 14 августа 2017 года. Предпринимались шаги по его экстрадиции в Израиль. Рассматривалась возможность подачи прошения и об экстрадиции Лапшина в Россию, но он предпочел обратить с просьбой о выдаче его властям Израиля, где проживают его близкие.

Напомним, что 20 июля гражданин Израиля и России, блогер Александр Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Лапшину были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Прокуратура требовала для блогера 6,5 лет лишения свободы.

Накануне вынесения приговора Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.





