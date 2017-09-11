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Умер сценарист Лен Уэйн – создатель Супермена, Человек-паука, Бэтмена и Халка

время публикации: 15:43 | последнее обновление: 15:43 блог версия для печати фото
Лен Уэйн – создатель Супермена, Человек-паука, Бэтмена и Халка

В минувшее воскресенье, 10 сентября, в возрасте 69 лет, умер Лен Уэйн, американский сценарист и редактор комиксов, создатель культовых экранных персонажей – Супермена, Человек-паука, Бэтмена и Халка.

Причины смерти Уэйна пресса пока не обнародует, пишет 1 сентября издание Variety.

Лен Уэйн также придумал персонажа Росомаху, впервые появившегося на страницах комикса "Невероятный Халк" в 1974 году, и написал сценарии для ряда комиксов DC Comics, в числе которых – "Зеленый фонарь", "Болотная тварь", "Лига справедливости" и "Бэтмен".

В 2008 году Уэйна включили в зал славы киноиндустрии Уилла Айснера.

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