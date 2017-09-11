Спустя 300 лет ученым удалось расшифровать "письмо, написанное сатаной"

11 августа 1676 года монахиня Мария Кроссифиса де Консепсьоне (в миру Изабелла Томаси) проснулась, держа в руке загадочное послание, написанное на никому неизвестном языке. Монахиня утверждала, что это послание от самого дьявола, который ночью вселился в нее и водил ее рукой.

Монахини монастыря Пальма ди Монтекиаро поверили сестре и бережно хранили послание в надежде, что когда-нибудь его удастся прочитать. Но в течение 300 лет содержание письма оставалось загадкой, над которой также ломали голову криптологи.

Недавно специалисты итальянского центра и музея информационных технологий Ludum Science Center сообщили, что им удалось расшифровать 11 строк послания с помощью найденного в DarkNet алгоритма. В письме действительно говорилось о дьяволе, человеке и боге, пишет Daily Star.

В нем говорится, что "люди изобрели Бога", а также о том, что "бог думает, что он может освободить смертных". В нем упоминается Вельзевул, а также река Стикс. Но в общем письмо бессвязное.

Исследователи полагают, что Мария Кроссифиса де Консепсьоне, находясь в монастыре с 15 лет, свободное время посвящала изучению иностранных языков и была, по всей видимости, образованным человеком, что позволило ей изобрести собственный шифр, используя буквы латинского, кириллического, греческого, арабского алфавитов, а также рунической системы письма. Но, ученые считают, что монахиня страдала шизофренией.





