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Показ фильма "Матильда" в столичном кинотеатре отменен – "по техническим причинам"

время публикации: 14:27 | последнее обновление: 14:27 блог версия для печати фото
Алексей Учитель

В Москве отменен предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда", который должен был состояться в понедельник в кинотеатре "Иллюзион" – по техническим причинам. Будут ли возвращены деньги за купленные билеты, не уточняется.

Об этом сообщает 11 сентября новостное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Госфильмофонда, управляющего "Иллюзионом".

На официальном сайте кинотеатра сообщается, что показ состоится 25 октября – при участии представителей съемочной группы.

Напомним, что в широкий прокат картина Учителя выходит 26 октября. Для того, чтобы выдвинуть картину на премию "Оскар", несколько показов должно состояться до 1 октября. Москва была в числе городов, где были планировалось провести такие сеансы.

Ранее в понедельник стало известно, что злоумышленники подожгли автомобили у офиса компании адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма – Алексея Учителя. На месте преступления была обнаружена записка со словами "За Матильду гореть".

Во Владивостоке на показ "Матильды", назначенный также на 11 сентября, билеты раскупили менее чем за сутки, отмечает сайт NEWSru.com.

Напомним, что в этом фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роль царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, Кшесинскую сыграла польская актриса Михалина Ольшанска. В фильме также снимались Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение многих месяцев ведет борьбу за запрет ленты, которая, по ее мнению, оскорбляет чувства православных и память последнего русского императора, признанного РПЦ святым.

Противники "Матильды" из организации "Христианское государство" грозили поджигать кинотеатры, где будет демонстрироваться фильм. Недавно житель Ирбита Денис Мурашов протаранил на автомобиле двери екатеринбургского кинотеатра "Космос" и поджег его, мотивируя свои действия борьбой против нашумевшего фильма – хотя в "Космосе" показ "Матильды" в ближайшее время не планировался.

В августе в Санкт-Петербурге здание, в котором находятся студия "Лендок" и офис студии "Рок" Алексея Учителя, забросали бутылками с зажигательной смесью. Пожара, впрочем, удалось избежать.

Константин Добрынин предположил, что за нападением стоят активисты организации "Христианское Государство – Святая Русь", и направил жалобу на эту организацию министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Полиция начала проверку инцидента – по попытки поджога было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Также Учитель сообщал, что в его адрес постоянно поступают угрозы, о чем он, в частности, рассказывал Русской службе BBC. 12 августа напротив "Лендока" неизвестные противники выхода "Матильды" вывесили баннер с портретом Николая II и надписью "За веру, царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя".

Защита Учителя ранее направила письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова с просьбой проверить Поклонскую на возможную связь с радикалами, угрожавшими кинотеатрам из-за "Матильды".

Поклонская, в свою очередль, обвинила в поджогах самих сторонников режиссера: "Есть такая народная мудрость, что громче всех о пожаре кричит поджигатель.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 сентября 2017 г.
Потомок династии Романовых подала в суд на Учителя: ее интересы представляет Поклонская
// NEWSru.co.il // В мире // 4 сентября 2017 г.
СМИ: противник фильма "Матильда" протаранил и пытался сжечь кинотеатр в Екатеринбурге
// NEWSru.co.il // В мире // 31 августа 2017 г.
Студию режиссера Алексея Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью
// NEWSru.co.il // Досуг // 15 августа 2017 г.
Скандал вокруг "Матильды": адвокат Учителя грозит Поклонской уголовным расследованием







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