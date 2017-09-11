Исторический визит Нетаниягу в Латинскую Америку омрачен акцией протеста

В минувшее воскресенье, 10 сентября, премьер-министр Израиля вылетел с официальным визитом в Латинскую Америку, первым в истории, где посетит Аргентину, Колумбию и Мексику, пишет 11 сентября сайт газеты The Jerusalem Post.

К его прилету пропалестинские активисты провели в Буэнос-Айресе акцию протеста. Они несли плакаты, на которых израильский премьер был изображен в нацистской форме с гитлеровскими усиками и челкой, и скандировали лозунги: "Сионисты, вот из Палестины!" и "Нетаниягу – вон!", "Преступления против человечности" и "Геноцид палестинцев".

Об этом демарше сообщила Всемирная Сионистская организация, которая разослала фотографии данных плакатов в различные СМИ. Глава этой международной структуры Яаков Хагуэль заявил, что подобная акция, пропагандирующая антисемитизм и разжигающая ненависть, усугубляется еще и тем, что проведена в столь важный "исторический день", и пообещал бороться с такого рода явлениями.

В ходе латиноамериканского турне Нетаниягу встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри, откроет экономический форум и примет участие с церемонии поминовения жертв теракта AMIA.

Напомним, что в Аргентине проживает шестая по размерам еврейская община мира, насчитывающая сегодня 200.000 человек.

По окончании турне израильский лидер вылетит в Нью-Йорк, где встретится с президентом США Дональдом Трампом и выступит на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

19 сентября, накануне праздника Рош а-Шана, Нетаниягу вернется в Израиль и отметит еврейский новый год вместе с соотечественниками.