Папа Римский с синяком под глазом убеждал жителей Колумбии прекратить гражданскую войну

В минувшее воскресенье Франциск, находящийся с визитом в этой латиноамериканской стране, вышел на проповедь в Картахене с синяком под глазом, рассеченной бровью и в забрызганной кровью белоснежной сутане и обратился к колумбийцам с призывом прекратить насилие и поставить точку в 50-летней гражданской войне.

Об этом пишут в понедельник, 11 сентября, зарубежные СМИ и, в частности, ведущая британская газета The Guardian.

Эти травмы Папа Римский получил в ходе ДТП: его автомобиль резко затормозил, двигаясь в толпе паломников, и понтифик потерял равновесие, ударившись лицом о стойку с пуленепробиваемым стеклом. К концу дня, после мессы в районе картахенского порта, его синяк распух и стал черным.

Официальный Ватикан заявил, что после оказанной помощи Франциск чувствует себя удовлетворительно – ему обработали рану и приложили лед к ушибу.

"Я получил в глаз. Я в порядке", – пошутил 80-летний глава Римской католической церкви, представ перед верующими в таком неожиданном виде. Он, впрочем, решил продолжить свой тур по странам Карибского бассейна, несмотря на это происшествие.